Alsancak’ta 20 kat gitti tartışma bitmedi

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve iş dünyasının önde gelen ailelerinden Gürel ve Alibertiler'in Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan 2009'da 14 milyon 750 bin liraya aldıkları Alsancak'taki 7 bin 699 metrekarelik eski tütün deposu arsası ile ilgili tartışmalar yeniden alevlendi. ÖİB'ten 28 kat imar izniyle rezidans yapmak için alınan arsanın ÖİB tarafından hazırlanan imar planları Danıştay tarafından iptal edilmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi arsayla ilgili yeni plan hazırladı. Yeni planda yükseklik 8 kata düşürülüp inşaat yoğunluğu da yüzde 20-25 azaltılmasına rağmen askıya çıkan plana Büyükşehir Meclis Üyesi avukat Taner Kazanoğlu "rant" iddiasıyla itiraz etti. Kazanoğlu, itirazı kabul edilmezse dava açacağını söyledi.

Arazi 2009 yılında Özelleştirme İdaresi'nden 14 milyon 750 bin liraya satın alınmıştı.





Taner Kazanoğlu

Özcan Türkoğlu





SON KARAR YARGIDA

Öte yandan ÖİB'in daha önce hazırladığı planları iptal ettiren Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İzmir Şubesi de, plana dava açacağını duyurdu. İşadamlarının kurduğu Artıüç Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin avukatı Özcan Türkoğlu ise, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada son imar planıyla Danıştay'ın iptaline gerekçe olan yüksek yapı izninin ortadan kalktığına dikkat çekti. Alım şartları göz önüne alındığında müvekkillerinin mağdur olduğunu ifade eden Türkoğlu, "Burada yüzde 32 ile Alsancak bölgesinin en yüksek kamuya terki yapıldı. Yani yeni plan, 2009'daki ilk şartlardan yüzde 20-25 arasında daha az bir inşaat alanı ile çıktı. Danıştay'ın iptal gerekçeleri ortadan kalktı. Dava açılırsa bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Ama son kararı yargı verecek" dedi.

Mahru Gürel Ağdanlı İlhan Gürel

Mahmut Özgener Ricardo Aliberti Enrico Aliberti



'EMSALE GÖRE YAPILSIN'

ŞPO İzmir Şubesi'nin açtığı davalar nedeniyle arsayla ilgili hazırlanan imar planları Danıştay tarafından iki kez iptal edildi. İptal gerekçesini ise, buraya yüksek katlı imar verilemeyeceği oluşturdu. En son ÖİB'e verilen 5 yıl boyunca imar planı yapabilme yetkisinin de süresi dolunca alan imarsız kaldı. Yetki Büyükşehir ve ilçe belediyelerine geçmiş oldu. Artıüç Yapı Sanayi ve Ticaret şirketi de Büyükşehir'e başvurdu. İşadamları, satın alırken kendilerine verilen 28 kat hakkından da vazgeçti ve planların çevredeki emsallere göre hazırlanmasını istedi. Bu çerçevede belediyenin hazırladığı imar planında kat yüksekliği 8'e düştü. Bu düşüşün ardından işadamlarının arsayı aldıkları zamanki inşaat alanı hakkı yüzde 20'den fazla azaldı. Planlar, CHP'li Başkan Tunç Soyer'in de desteğiyle Büyükşehir Meclisi'nde geçtiğimiz günlerde kabul edildi.

Erhan GÜLENÇ