  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Bilim merkezi kente kazandırılıyor

Bilim merkezi kente kazandırılıyor

Bilim merkezi kente kazandırılıyor

4.5.2021

İzmir'in Konak ilçesindeki Çınarlı Rekreasyon Alanı'nda bir Bilim Merkezi hazırlanıyor. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Konak'taki tüm çocukların deneysel çalışmalarını yürütebileceği bilim merkezini çok yakında kentimize kazandırıyoruz" diye konuştu. Başkan Abdül Batur, "Çocuklarımıza en iyi hizmeti sunmamız gerekiyor" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bilim merkezi kente kazandırılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.