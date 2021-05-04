Bilim merkezi kente kazandırılıyor

İzmir'in Konak ilçesindeki Çınarlı Rekreasyon Alanı'nda bir Bilim Merkezi hazırlanıyor. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Konak'taki tüm çocukların deneysel çalışmalarını yürütebileceği bilim merkezini çok yakında kentimize kazandırıyoruz" diye konuştu. Başkan Abdül Batur, "Çocuklarımıza en iyi hizmeti sunmamız gerekiyor" diye konuştu.