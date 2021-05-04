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41 öğretim üyesi alımı yapıyor!

41 öğretim üyesi alacak. Başvurular için son tarih 21 Mayıs 2021 olarak belirlendi.

Dokuz Eylül Üniversitesi 41 öğretim üyesi alımı yapıyor!

04.05.2021, 10:50

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, Dokuz Eylül Üniversitesi 41 öğretim üyesi alacak.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitenin web sayfasında bulunmaktadır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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