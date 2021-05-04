Haberler İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 41 öğretim üyesi alımı yapıyor!

Dokuz Eylül Üniversitesi 41 öğretim üyesi alımı yapıyor!

Dokuz Eylül Üniversitesi 41 öğretim üyesi alacak. Başvurular için son tarih 21 Mayıs 2021 olarak belirlendi.

04.05.2021, 10:50