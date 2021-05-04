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İzmir İZSU su kesintisi 4 Mayıs Salı

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugünün planlı kesintilerini paylaştı. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 4 Mayıs Salı İzmir su kesintisi detayları...

04.05.2021, 09:47 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021, 10:27