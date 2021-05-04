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su kesintisi 4 Mayıs Salı

'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. bugünün planlı kesintilerini paylaştı. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 4 Mayıs Salı İzmir su kesintisi detayları...

İzmir İZSU su kesintisi 4 Mayıs Salı

04.05.2021, 09:47 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021, 10:27

Su kesintileri pandemi döneminde daha da araştırılmaya başlandı. İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri meydana gelecek. İzmirli vatandaşlar kesintilerin nerede olacağını araştırıyor. İşte 4 Mayıs Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR SU KESİNTİSİ 4 MAYIS SALI

MENDERES SANCAKLI
04.05.2021 saat 09:10 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ GÖLCÜK
04.05.2021 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ KONAKLI
04.05.2021 saat 10:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

URLA İÇMELER
04.05.2021 saat 09:00 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

ÇİĞLİ MALTEPE
04.05.2021 saat 10:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

ÇİĞLİ ATATÜRK
04.05.2021 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

NARLIDERE ILICA
04.05.2021 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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