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Karabağlar kaldırımlardan şikayetçi

'in Karabağlar ilçesinde vatandaşlar oturdukları sokağa yapılan kaldırımların gelişi güzel ve yüksek yapılmasından dert yandı.

Karabağlar kaldırımlardan şikayetçi

4.5.2021

Evlerin önünde araç park yerleri olduğunu ancak tam bu park yeri girişlerine yüksek kaldırımlar yapıldığını belirten vatandaşlar, "Park yerlerimizin girişini kapatmayacak düzenli kaldırımlar istiyoruz" dedi. Bahçelievler 501 sokakta oturan vatandaşlar Karabağlar Belediyesi'nin yaptığı kaldırımlara tepki gösterdi.

GELİŞİGÜZEL YAPILDI
DİĞER sokaklarda otopark giriş kısımlarına parke taşı döşenirken, kendi sokaklarına yüksek ve gelişigüzel yaya kaldırımları yapıldığını iddia eden vatandaşlar yetkililerden çözüm istedi. Mahalle sakinlerinden Bülent Köse (61), "Yapılan kaldırımlarda adaletsizlik var. Bir taraf yapılıyor diğer taraf yapılmıyor" dedi.

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