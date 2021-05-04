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Haberler İzmir Polis hizmetçinin numarasını yutmadı! Hırsız onlar çıktı

Polis hizmetçinin numarasını yutmadı! Hırsız onlar çıktı

'in ilçesinde, bir evden 500 bin lira değerinde ziynet eşyasının hizmetçinin bayıltılarak çalındığı ihbarını alan polis ekipleri, hizmetçinin davranışlarından şüphelendi. M.A. sorgulamasında iki arkadaşıyla beraber yaptığını itiraf etti.

Polis hizmetçinin numarasını yutmadı! Hırsız onlar çıktı
AA

04.05.2021, 13:37

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde hizmetçilik yaptığı evden 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı öne sürülen şüpheli ile iki arkadaşı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir evden 500 bin lira değerinde ziynet eşyasının hizmetçinin bayıltılarak çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Evde hizmetçilik yapan M.A'nın çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis, şüphelerini bu kişi üzerinde yoğunlaştırdı.

Sorgulamada M.A, hırsızlığı planlayıp arkadaşları M.G. ile S.U. ile gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

Polis ekipleri, 2 şüpheliyi de düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Ziynet eşyaları da zanlıların adreslerinde ele geçirildi.

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