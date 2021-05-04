Refüje çarpan araçta 1 kişi canından oldu

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. İzmir-Aydın otoyolunun Torbalı girişi yakınlarında S.S. yönetimindeki 09 BZ 067 plakalı otomobil refüje çarptı. Sürücü S.S. ile araçta bulunan Özdemir Ateşoğlu yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ateşoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü S.S'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.