  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Şehitler Korusu’nu molozla doldurdular

Şehitler Korusu’nu molozla doldurdular

Şehitler Korusu’nu molozla doldurdular

4.5.2021

İZMİR Konak ilçesindeki Şehitler Korusu'nun kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından moloz döküm alanına çevrildiği iddia edildi. Mahalle sakinleri, "Çevreye duyarsız insanlar doğaya çok fazla zarar veriyor.

KONAKBelediyesi ve diğer ilgili birimler lütfen bu çevre katliamına dur deyip, önlem alsın" dedi. 2. Kadriye Mahallesi 544 sokak ile 678/1 sokağın yanındaki Şehitler Korusu, çöplüğe döndü. Mahalle sakinleri yaşananları Yeni Asır'a bildirerek Konak Belediyesi ve yetkili tüm kurumlardan yardım istedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şehitler Korusu’nu molozla doldurdular haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.