Şehitler Korusu’nu molozla doldurdular

İZMİR Konak ilçesindeki Şehitler Korusu'nun kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından moloz döküm alanına çevrildiği iddia edildi. Mahalle sakinleri, "Çevreye duyarsız insanlar doğaya çok fazla zarar veriyor.

KONAKBelediyesi ve diğer ilgili birimler lütfen bu çevre katliamına dur deyip, önlem alsın" dedi. 2. Kadriye Mahallesi 544 sokak ile 678/1 sokağın yanındaki Şehitler Korusu, çöplüğe döndü. Mahalle sakinleri yaşananları Yeni Asır'a bildirerek Konak Belediyesi ve yetkili tüm kurumlardan yardım istedi.