Sokakta yürürken silahla vuruldu!

İZMİR'İN Bayraklı ilçesindeki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Olay önceki gün saat 22.00 sıralarında Bayraklı Mahallesi 1620/12 sokakta meydana geldi. S.Y. sokakta yürüdüğü sırada, arkasından gelen kimliği belirsiz saldırganın tabanca ile ateş açması sonucu yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.Y'yi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. S.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tabanca ile ateş açan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. S.Y'nin iddiaya göre, 29 Nisan Perşembe günü Tepekule ve Cengizhan Mahallesi'ndeki iki farklı fırına haraç vermedikleri gerekçesiyle pompalı tüfekle ateş açtığı ve 1 kişiyi yaraladığı öğrenildi.

■ FATİH ŞENDİL