Urla'da, korona virüsü önlemleri kapsamında ilan edilen tam kapanma nedeniyle denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda Urla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin giriş ve çıkış noktalarında denetimler yaptı. Ekipler, trafikteki araçları durdurup, vatandaşların evraklarını inceledi.
İçişleri Bakanlığının genelgesine rağmen kısıtlamadan muaf olmayan ve buna rağmen dışarıya çıkan kişilere ise para cezası kesildi.
Urla'da "tam kapanma" nedeniyle denetimler sıklaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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