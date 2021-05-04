Yeni Asır yazıyor sorunlar çözülüyor

YENİ Asır yazdı, bir sorun daha çözüldü. Daha önce Tire Fatih parkını çevreleyen toplam 450 metre uzunluğundaki tartan pistin bazı bölümlerine beton dökülmesine karşı çıkan vatandaşların tepkisini dile getiren Yeni Asır'ın 31 Ocak tarihli yayınından sonra ilçedeki dört ayrı yeşil alana kauçuk bazlı 7 bin metre tartan pist yapılmaya başlandı. Karar, parklarda yürüyüş ve spor yapmak isteyen vatandaşları memnun etti.

NADİR UYSAL (ÖZEL)