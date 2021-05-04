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Haberler İzmir Yeni salgınlara davetiye çıkarıyorlar

Yeni salgınlara davetiye çıkarıyorlar

Yeni salgınlara davetiye çıkarıyorlar

4.5.2021

İzmir Tire'de, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce, çuvala konularak TOKİ konutları yakınlarında dereye atılan küçükbaş hayvan leşi çevre sakinlerinin tepkisini çekti. Vatandaşlar, "Pandemi yetmedi, başka salgınlara davetiye çıkarıyorlar. Sorumlular cezalandırılsın. Zor ve hassas günlerden geçiyoruz. Lütfen çevreye ve insan sağlığına biraz daha özen gösterelim" dedi.

NADİR UYSAL

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