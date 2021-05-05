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Haberler İzmir 5 Mayıs 2021 hava durumu! İzmir'de hava nasıl olacak! O illere sağanak uyarısı

5 Mayıs 2021 ! 'de hava nasıl olacak! O illere sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından illere ait 5 Mayıs 2021 tarihli raporu yayınlandı. Meteoroloji, bu akşam ilk saatlerde , Artvin, , , , ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekliyor. Peki ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? İşte 5 Mayıs 2021 Çarşamba hava durumu..

5 Mayıs 2021 hava durumu! İzmir'de hava nasıl olacak! O illere sağanak uyarısı

05.05.2021, 09:01

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugüne ait hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Çankırı, Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerde Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların bu akşam ilk saatlerde Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağısı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE BUGÜN HAVA NASIL?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 15°C, 30°C
Az bulutlu

İZMİR 16°C, 28°C
Az bulutlu

MUĞLA 11°C, 30°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı az bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 30°C
Parçalı az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu

ANTALYA 18°C, 25°C
Az bulutlu

BURDUR 11°C, 28°C
Az bulutlu

HATAY 16°C, 28°C
Parçalı az bulutlu



İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 8°C, 24°C
Parçalı çok bulutlu

KONYA 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 4°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇORUM 4°C, 21°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 8°C, 16°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 12°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerde Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 11°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 19°C, 29°C
Az bulutlu

DİYARBAKIR 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 17°C, 30°C
Az bulutlu

MARDİN 18°C, 27°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA
Parçalı bulutlu 18°C 31°C

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5 Mayıs 2021 hava durumu! İzmir'de hava nasıl olacak! O illere sağanak uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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