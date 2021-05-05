Down sendromlu İrem artık bir cankurtaran

İZMİR'DE, cankurtaran belgesi almayı hak kazanan down sendromlu milli yüzücü İrem Öztekin, hedefi olan yüzme antrenörlüğüne bir adım daha yaklaştı.

2017'de katıldığı Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nda dünya rekoru kıran ve 5 madalya kazanan İrem Öztekin, yüzme kariyerinde 10'u uluslararası olmak üzere 100'ün üzerinde madalya kazandı.

İrem Öztekin, 2020-2021 akademik yılı özel yetenek sınavlarında yakaladığı başarı ile Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi "Antrenörlük Eğitimi Bölümü"ne başladı.

Kovid-19 nedeniyle ertelenen yarışlara rağmen antrenmanlarına aralıksız devam eden İrem Öztekin, son olarak cankurtaran belgesine sahip oldu. İrem Öztekin, çok sevdiği yüzmede antrenmanlarına devam ettiğini belirterek, "Dünya rekorumu kırdım, devamını da getirmek istiyorum. Hedefim, yüzme antrenörü olmak" dedi.