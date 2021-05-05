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Haberler İzmir Fırın bacasında çıkan yangın 3 eve sıçradı

Fırın bacasında çıkan yangın 3 eve sıçradı

Fırın bacasında çıkan yangın 3 eve sıçradı

5.5.2021

İZMİR'İN Konak ilçesinde, bir fırının bacasında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler, üst kattaki metruk bir eve sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evin tamamını saran alevler bitişikte bulunan 1'i metruk olmak üzere 2 eve daha sıçradı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından 3 evde çıkan yangın tamamen söndürülürken maddi hasar oluştu.
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