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Haberler İzmir Hırsız hizmetçi çıktı

Hırsız hizmetçi çıktı

Hırsız hizmetçi çıktı

5.5.2021

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde, bir evden 500 bin lira değerindeki ziynet eşyanın evdeki hizmetçinin bayıltılarak çalındığı ihbarı alındı. Harekete geçen Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, evde hizmetçilik yapan M.A'nın ifadesine başvurdu. Şahsın çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis, şüphelerini hizmetçi üzerine yoğunlaştırdı. Sorgulamalarda M.A, hırsızlığı arkadaşları M.G. ile S.U. ile gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Polis, 2 şüpheliyi de düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Öte yandan ziynet eşyaları zanlıların adreslerinde ele geçirildi.
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