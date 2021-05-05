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Haberler İzmir İzin günündeki bekçinin dikkati ile 3 bin 472 uyuşturucu hap ele geçirildi

İzin günündeki bekçinin dikkati ile 3 bin 472 uyuşturucu hap ele geçirildi

'in ilçesinde, izinli olan çarşı ve mahalle bekçisinin, trafik uygulamasından kaçan şüpheli aracı fark ederek ihbar etmesinin ardından, aracı terk edip taksi çevirmeye çalışırken yakalanan bir şahıstan toplamda 3 bin 472 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

İzin günündeki bekçinin dikkati ile 3 bin 472 uyuşturucu hap ele geçirildi
DHA

05.05.2021, 08:34

İzmir'in Bornova ilçesinde izinli gününde olan bekçi, polis ekiplerinin uygulama yaptığını görünce otomobilini park edip yaya olarak yürümeye başlayan B.A.'yı fark edince meslektaşlarına haber verdi. Bekçinin uyarı ile durdurulan şüphelinin üzerinden yeşil reçeteye tabi 3 bin 472 hap ele geçirildi.



Bornova'nın Kazımdirik Mahalesi'nde otomobiliyle ilerleyen B.A. Üniversite Caddesi'nde uygulama yapan trafik polislerini görünce aracını ara sokağa park etti. Bu sırada, izinli olduğu öğrenilen bir bekçi, B.A.'nın çevirmeden kaçtığını fark etti. B.A.'nın şüpheli hareketleri üzerine, bekçi durumu polise bildirdi. Bekçinin ihbarının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, yolda yürüyen B.A.'yı durdurdu. Üst araması yapılan B.A.'nın elinde bulunan poşette, uyuşturucu madde içeren yeşil reçeteye tabi olan 3 bin 472 hap ele geçirildi. Gözaltına alınan B.A., polis merkezindeki işlemlerin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

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