Haberler İzmir Soyer’in iki yüzü

Bir dönemin kurt politikacısı Süleyman Demirel'in "Dün dündür, bugün bugündür" sözünün geçerli olduğu Türkiye çok eskilerde kaldı. Değişen Türkiye'de siyasetçi her şeyden önce ilkeli ve tutarlı olacak. Halk politikacılardan artık bunu bekliyor. Politikacıların arada rol kapıp "ucuz kahramanlığa" soyunmasına da asla prim vermiyor. Çünkü samimiyetsizlik halkın nazarında hemen sırıtıyor. Maalesef İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, bu "ilkeli olma, tutarlılık ve samimiyet" sınavından sürekli zayıf not alıyor... Çünkü işi gücü küçük icraatlar üzerinden ucuz kahramanlık taslamak... İşte buna son örnek, 17 günlük tam kapanma sürecinde getirilen içki satış yasağı konusunda yaptıkları.

5.5.2021