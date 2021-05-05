İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde polis ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı. Ekiplerin ilçe girişinde yaptığı kontrolde şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada 138 sentetik hap ve 28 gram metamfetamin ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K. ve Y.U. (37) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.U. tutuklandı.
Şüpheli otomobilden uyuşturucu çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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