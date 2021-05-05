Şüpheli otomobilden uyuşturucu çıktı

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde polis ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı. Ekiplerin ilçe girişinde yaptığı kontrolde şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada 138 sentetik hap ve 28 gram metamfetamin ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K. ve Y.U. (37) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.U. tutuklandı.

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