İZMİR'İN Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekibi, balıkçı ağına takılmış martıyı kurtardı. Sahil Güvenlik ekibi, denizde bir martının balıkçı ağına takıldığını fark etti. Kuşu ağlardan kurtaran ekip, su ve yem verdi. Sağlıklı olduğu gözlenen martı doğaya bırakıldı.
Urla’da martı seferberliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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