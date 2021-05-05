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Haberler İzmir Urla’da martı seferberliği

’da martı seferberliği

Urla’da martı seferberliği

5.5.2021

İZMİR'İN Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekibi, balıkçı ağına takılmış martıyı kurtardı. Sahil Güvenlik ekibi, denizde bir martının balıkçı ağına takıldığını fark etti. Kuşu ağlardan kurtaran ekip, su ve yem verdi. Sağlıklı olduğu gözlenen martı doğaya bırakıldı.
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