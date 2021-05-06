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Haberler İzmir Altyapı kazılarında yönetmelik değişti! Sokak bazında kazı izni ilçe belediyelerinde

Altyapı kazılarında yönetmelik değişti! Sokak bazında kazı izni ilçe belediyelerinde

Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları nedeniyle kazı izni verme ve tahrip ücreti alma yetkisinin yeni düzenlemesine göre büyükşehir ve ilçe belediyelerinin sorumluluk alanlarına göre yeniden düzenlendiğini duyurdu. Kazı başvurusu yapmak isteyen İzmirliler, AYKOME Müdürlüğünün 2931230 numaralı telefonunu arayarak hangi kurumdan izin alacağını öğrenebilecek.

Altyapı kazılarında yönetmelik değişti! Sokak bazında kazı izni ilçe belediyelerinde
İHA

06.05.2021, 11:06

İçişleri Bakanlığı, Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Buna göre daha önce tüm cadde, bulvar, sokaklarda sorumluluk alanına bakılmaksızın büyükşehir belediyeleri tarafından verilen altyapı kazı izinleri sorumluluk alanlarındaki sokaklarda ilçe belediyelerine devredildi. Kazı izni için başvuracak vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi AYKOME Şube Müdürlüğünün 2931230 numaralı hattını arayarak kazı ruhsatını hangi kurumdan alacağını öğrenecek.



ÜST KAPLAMA İLÇE BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILACAK
24 Aralık 2020'de 31344 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında altyapı tesisi için kazı yapacak olan kurumlar, özel şirketler ve vatandaşlar büyükşehir belediyesine ait olan cadde ve sokaklarda büyükşehir belediyesine, ilçe belediyesine ait olan cadde ve sokaklarda ise ilçe belediyesine müracaat ediyor. Kazı bedeli ruhsat aşamasında sorumluluk alanına göre ilçe ya da büyükşehir belediyesince tahsil ediliyor ve kazılan yerin üst kaplama tamiratı da kazı izni veren belediye tarafından yapılıyor. Birden fazla belediye sınırını kapsayan yerlerde ise koordinasyon, yetki ve sorumluluk büyükşehir belediyelerinin Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) müdürlüklerinde.

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