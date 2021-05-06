Buca’da hastane ihalesi yapıldı!

İhale ile ilgili olarak açıklama yapan Ak Parti Buca İlçe Başkanı Av. Hakan Kalfaoğlu, söz konusu hastane inşaatının ihalesinin 1 Mayıs'ta yapıldığını söyleyerek inşaata başlandıktan sonra 120 gün içerisinde bitirilmesinin planlandığını açıkladı. Böylelikle Buca'nın modern, depreme dayanıklı ve son teknolojik imkanlarla donatılmış bir sağlık yatırımı kazanacağını ifade eden Başkan Kalfaoğlu, "Depremin hemen akabinde ilçemizde ve Seyfi Demirsoy Hastanesinde incelemelerde bulunan Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca, hasar gören binanın yıkılarak yerine yeni bir ha hastane yapılacağının müjdesini vermişti. Ayrıca bu konu ile ilgili olarak gereken talimatlandırmaları da yapmıştı. Geldiğimiz noktada ihalenin gerçekleştirildiğinin ve inşaata başlanmasından sonra 120 günde bitirilmesinin planlandığının müjdesini vermek istiyorum. Buca'ya ve İzmir'e hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca, Milletvekillerimiz, İl Başkanımız Sayın Kerem Ali Sürekli ve tüm emeği geçenlere Buca halkı adına teşekkür ediyoruz." dedi.

BUCA CEZAEVİ TAŞINIYOR

Öte yandan Buca'nın en işlek aksı üzerinde kalan Kapalı/Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun taşınacağını ve bu alanın Buca'ya yeşil alan ve sosyal donatı alanı olarak kazandırılacağını hatırlatan Ak Parti Buca İlçe Başkanı Av. Hakan Kalfaoğlu, cezaevi arazisinin mülkiyetinin Adalet Bakanlığı'na ait olduğunu kaydederek "Buca Ceza infaz kurumunun kaldırılması için yıllardır mücadele veriliyordu. Yakın bir süre sonra cezaevi kalkmış olacak" dedi.

KAYMAKAMLIK BİNASI İNŞAATI DEVAM EDİYOR

Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından inşaatı devam eden Buca Hükümet Konağı ve Kaymakamlık Binasının Buca'nın büyük bir eksikliğini ortadan kaldıracağını vurgulayan İlçe Başkanı Kalfaoğlu, "Tamamlandığında ilçemizdeki birçok Devlet kurumunu biraraya toplayacak olan Hükümet Konağı projesi vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacak." diye konuştu.