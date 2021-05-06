Erdoğan, Putin ve Merkel’le görüştü

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinde KOVID-19'la mücadele ve Sputnik V aşısının tedariki konuları ele alındı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, anlaşma kapsamında Rusya'dan Türkiye'ye gönderilecek Sputnik V aşısının sevkiyatının planlanan şekilde gerçekleşmesini beklediklerini belirtti. Erdoğan, iki ülkenin pek çok alanda tesis ettiği işbirliğine aşı üretiminin de dahil olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Erdoğan, Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanmasında Türk-Rus işbirliğinin önemine işaret etti. Bu arada Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi yaptı. Türkiye-AB ilişkilerinde yakalanan ivmenin kaybolmaması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın tahrikkar eylemlerini sürdürdüğünü, Ege'de uluslararası hukuka ve vicdana aykırı olan geri itme hadiselerinin artarak devam ettiğini, tüm bunlara rağmen olumlu gündemin muhafazası için Türkiye'nin itidalli tutumunu koruduğunu dile getirdi. Erdoğan, Libya'nın istikrarı için Milli Birlik Hükümeti'ni desteklemeye devam edeceklerini, bu kapsamda Almanya'yla işbirliği yapmaya da hazır olduklarını söyledi.