İZMİR'İN Bornova ilçesinde bir uyuşturucu satıcısı, izinli gününde olan bekçinin dikkatinden kaçamadı. Polis ekiplerinin uygulama yaptığını görünce otomobilini park edip yaya olarak yürümeye başlayan B.A. bekçinin uyarısı üzerine durduruldu. Şüphelinin üzerinde yeşil reçeteye tabi 3 bin 472 hap ele geçirildi. Gözaltına alınan B.A. polis merkezindeki işlemlerin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.
Izin gününde 3 bin 472 uyusturucu hap yakalattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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