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Haberler İzmir İzmir'de 14 yaşındaki genç ölü bulundu

'de 14 yaşındaki genç ölü bulundu

’in ilçesinde İmam Hatip Lisesi öğrencisi İ.K., (14) henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşamını yitirdi.

İzmir'de 14 yaşındaki genç ölü bulundu

06.05.2021, 19:51

14 yaşındaki İ.K., Bölcek-Sarıcalar yolu üzerindeki tarlada yalnız başına iken komşuları tarafından kendini kaybetmiş şekilde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Kınık Devlet Hastanesine getirilirken hayatını kaybetti.

İ.K.'nin Kınık Devlet Hastanesindeki ön incelemesinde kalp krizi sonucu vefat ettiği yönündeki bulgular olduğu, kesin ölüm nedeninin İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi ile belli olacağı öğrenildi.

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