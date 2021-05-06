  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de başından vurulmuştu, 32 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

'de başından vurulmuştu, 32 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

'in ilçesinde başından vurularak ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan iki çocuk babası (53), 32 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi alan Çelikdağ'ın yakınları yasa boğuldu.

İzmir'de başından vurulmuştu, 32 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

06.05.2021, 09:17

Edinilen bilgiye göre olay 4 Nisan Pazar akşamı saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Güney Mahallesi 1144 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Yıldırım Çelikdağ ile A.E. arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.E., tabancasıyla Yıldırım Çelikdağ'a ateş etti. Çelikdağ, başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığılırken, A.E., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan Yıldırım Çelikdağ sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



32 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Öte yandan 32 gündür yoğun bakım servisinde tedavi gören iki çocuk babası Yıldırım Çelikdağ'ın bu sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi alan Çelikdağ'ın yakınları ysa boğulurken, talihsiz adamın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ayrıca olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olay sonrası kaçan A.E.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de başından vurulmuştu, 32 günlük yaşam mücadelesini kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.