Kocası ile kavga eden ‘Anneme gideceğim’ diye valiliği arıyor!

Türkiye korona virüs salgını ile mücadele kapsamında tam kapanmaya giderken, Valilik ve Kaymakamlık kapılarını aşındıran bazı kişilerin 'tuhaf' talepleri 'bu kadar da olmaz!' dedirtiyor. Kısıtlamalardan muaf olmak için başvuran kişilerin çok azı gerçekten bir zaruret karşısında muafiyet talep ederken, çoğunluk "Arıcıklarım öldü", "Komşumun köpeği hastalanmış, ben gitmezsem ölür", "Marmaris'e zeytin toplamaya gidiyorum" diye sudan sebeplerle resmi makamları oyalıyor.

BAHANELER, BAHANELER...

Bu arada telefonla gelen talepler de komedi skeçlerini aratmıyor. Kimi "Evde un bitmiş, sayın Valim un gönderir misiniz?" derken, kimi "Kocamla kavga ettim, anamın evine gideceğim" diye arıyor. Öte yandan İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin belirli noktalarında denetim gerçekleştirmeye devam ediyor. Sürücüler ve yayalar üzerinde denetim yapan ekipler, kurallara uymayanlara 3 bin 150'şer lira ceza keserken, yasağı ihlal edenlerden bazıları "eczaneye gidiyorum", "hastaneye gidiyorum", "alışveriş yapmaya gidiyorum", "dükkanımı açmaya gidiyorum" gibi bahaneler üretse de ekipleri ikna edemiyor. Otomobilleri ile yasak olduğu halde dışarıya çıkan ve ekipleri fark eden sürücüler ise, yol değiştirse de cezadan kurtulamıyor.

■ FATİH ŞENDİL