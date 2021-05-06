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Haberler İzmir Koyun hırsızlarını kamera kaydı yakalattı

Koyun hırsızlarını kamera kaydı yakalattı

Koyun hırsızlarını kamera kaydı yakalattı

6.5.2021

İZMİR'İN Tire ilçesindeki 3 farklı adresten son bir ayda 59 koyun çaldığı öne sürülen 3 şüpheli, 147 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Tire ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 46 kişinin bilgisine başvurarak şüphelilerin kimliğinin N.Ö., O.Y. ve Y.K. olduğunu belirledi. 3 şüpheli adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, koyunlardan 29'u bulunarak sahiplerine teslim edildi.
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