Soyer nihayet çalışıyor!

İzmir'de günlerdir heykel sayma, koni dizdirme ihalesi, sağlam kaldırım babalarının yenileriyle değiştirilmesi gibi zihni sinir icraatlarla gündeme gelen Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, nihayet çalışmaya başladı.

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİ

BELEDİYE, aylardır kötü yapısı ve çukurlarıyla İzmirlilerin kabusu olan Talatpaşa Bulvarı'nda tam kapanmayı da fırsat bilerek asfaltlama çalışması başlattı. Çalışmaları inceleyen ve işçilerle fotoğraflar çektiren Soyer, yolların boş olması nedeniyle krizi fırsata çevirdiklerini söyleyerek "Sokağa çıkma kısıtlaması olmadan ana arterleri bu kadar boş yakalamak mümkün değil. Böyle bir işe giriştiğinizde normalde çok ciddi rahatsızlık söz konusu olurdu. Ama bu boşluktan faydalanarak Talatpaşa Bulvarı, Alsancak'taki diğer ana arterler ve Cumhuriyet Bulvarı dahil olmak üzere sıcak asfalt çalışması başlattık. Bittiğinde İzmirliler çok daha konforlu bir Alsancak görecekler" dedi.