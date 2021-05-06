Tire’de gebe köpek vahşice öldürüldü

İZMİR Tire'de, köpekler arasında yaşanan vahşet kan dondurdu. Mehmet Mestanoğlu'na ait 2 aylık hamile 'fino' cinsi köpek, sokak köpeklerinin toplu şekilde saldırısına uğradı. 'Sindi' ve karnındaki yavrularının ölmesinin ailesini çok üzdüğünü belirten köpeğin sahibi Mestanoğlu, "Başıboş sokak köpeklerin yarattığı terörden bıktık, usandık" dedi. Gölet civarında, başıboş köpeklerin kontrolsüz şekilde adeta cirit attığını anlatan Mestanoğlu, "Sindi'ye saldıran köpeklerin lideri daha önce defalarca yoldan geçen insanlara saldırdı. Kısa bir süre önce ise bir kediyi parçalayarak öldürdü. Sitede çok sayıda çocuk dışarıda oyun oynuyor. Yetkililerden yardım ve anlayış bekliyoruz" şeklinde konuştu.

■ NADİR UYSAL