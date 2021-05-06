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Haberler İzmir Torbalı Belediye Başkanlığı seçimine yapılan itirazın ardından mahkeme belge ve görselleri istedi

Belediye Başkanlığı seçimine yapılan itirazın ardından mahkeme belge ve görselleri istedi

İzmir 1. İdare Mahkemesi, Belediye Başkanlığı seçiminde 'nın adayı olan 'ın, seçimin iptali istemiyle açtığı davada, değerlendirme yapılabilmesi için seçime ait görüntü, fotoğraf, belge ve tutanakların belediye tarafından mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

Torbalı Belediye Başkanlığı seçimine yapılan itirazın ardından mahkeme belge ve görselleri istedi
AA

06.05.2021, 13:50

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından yapılan seçime ilişkin, Cumhur İttifakı'nın adayı Özgür Erman Çağlar'ın, gizli oy ilkesinin ihlal edildiği iddiasıyla ve yürütmenin durdurulması talebiyle yaptığı başvuruyu, İzmir 1. İdare Mahkemesi inceledi.

Mahkeme, Torbalı Belediye Başkanlığının savunması ile seçime ait görüntü, fotoğraf, belge ve tutanakların, 10 gün içinde mahkemeye gönderilmesini kararlaştırdı.

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SEÇİM

Belediye Başkanı İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından yapılan seçimde, başkanlığa Millet İttifakı'nın adayı Mithat Tekin seçilmişti. Cumhur İttifakı'nın adayı Özgür Erman Çağlar ise seçimde bazı meclis üyelerinin kimliklerini ve oy pusulalarını cep telefonuyla fotoğraflayıp WhatsApp grubunda ifşa ettiklerini ve gizli oy ilkesinin ihlal edildiğini iddia ederek, seçimle ilgili yürütmeyi durdurma talebiyle dava açmıştı.

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