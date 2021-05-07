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Haberler İzmir 45 yıldır muhtar koltuğunda

45 yıldır muhtar koltuğunda

45 yıldır muhtar koltuğunda

7.5.2021

İZMİR'DE yaşayan 67 yaşındaki Ali Pekgökçen, tam 45 yıldır Hilal Mahallesi Muhtarı olarak görev yapıyor. "Ben muhtar olduğumda Fahri Korutürk cumhurbaşkanıydı" diyen Pekgökçen, "Eski Cumhurbaşkanımız rahmetli Süleyman Demirel koltukta gitti geldi, gitti geldi ama ben koltuğa bir oturdum, 45 senedir kalkmıyorum" diyor. 3 evlat, 7 torun sahibi Pekgökçen, 1976'da askerden terhis olduktan sonra o dönemde yaşı ileri olan muhtara yardımcı olduğunu, sonraki seçimde de mahallelinin ısrarı üzerine aday olduğunu söyledi. Pekgökçen, "Toplantılara gittiğimizde genç muhtar olarak beni gördüklerinde şaşırıyorlardı. Ama şimdi ben de yaşlandım. 2 senem daha var ama bir daha aday olmaya niyetim yok. Geçen sefer de olmayacaktım ama mahalleli ısrar edince kıramadım" dedi
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