Çaldığı traktörü iki mahalle ötede satmaya kalktı!

İZMİR'İN Tire ilçesinde çaldığı traktörü köyde satmaya kalkan hırsız, yakayı ele verdi. İddiaya göre, İhsaniye mahallesi, Gökçen Efe caddesinde park halinde duran traktörü römorku ile çalan hırsız, gecenin karanlığından faydalanarak izini kaybettirdi. Traktör sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen Tire polisi, hırsızın izini kısa sürede buldu. Şüphelinin bir akrabasıyla birlikte, çaldığı traktörü yok pahasına ilçe merkezine yakın bir mahallede satmak istediği bilgisine ulaşan ekipler, adresine gece yarısı baskın düzenledi. Hırsızlık zanlısı ve akrabası gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı.

■ NADİR UYSAL