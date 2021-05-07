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Haberler İzmir Evini silah imalathanesine çevirmişti, yakalandı

Evini silah imalathanesine çevirmişti, yakalandı

'in ilçesinde oturduğu evi silah imalathanesine çeviren bir kişi ile evinde uyuşturucu ticareti yaptığı düşünülen 1 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Evini silah imalathanesine çevirmişti, yakalandı
İHA

07.05.2021, 18:37

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Grup Amirliği ekipleri, H.K. isimli bir şüphelinin ikametinde silah imalatı yapıldığına dair aldığı bilgi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin önceden belirlediği adrese yaptığı operasyonda 7 adet ruhsatsız tabanca ile silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ve silah parçası ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından H.K. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri de Ü.D. isimli bir kişinin uyuşturucu imalatı yaptığı yönünde edindiği bilgi üzerine, şüphelinin adresine operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, 104 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ile 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ü.D.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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