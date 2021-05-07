Grand skandal

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin en değerli mülklerinden Asansör Restoran, Bostanlı Yasemin Kafe, Teleferik Tesisleri gibi mekanları işleten belediyeye bağlı Grand Plaza Gıda Turizm A.Ş, bir türlü düze çıkamıyor. 2011 yılından bu yana Genel Müdür Hasan İkat tarafından yönetilen şirket, her yıl İzmir'in milyonlarca lirasını yutuyor. Kötü yönetildiği değerlendirilen şirketin zararlarını kapatmak için Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin kasasından yani İzmirlinin cebinden milyonlarca lira aktarılması tepki topluyor.

106 MİLYON LİRAYI YUTTU

Yeni Asır, 2011 yılı başından bu yana Grand Plaza'nın zararlarını kapatmak ve yeni yatırımlar yapmak için belediye kasasından aktarılan paraları araştırdı. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararlara göre 2011'den bu yana Grand Plaza'ya sermaye artışı yoluyla 134 milyon liradan fazla para aktarıldı. Oluşan devasa zararlar ise sermayeyi sürekli eritti. 2011'den bu yana 106 milyon liralık zarar sermayeden düşüldü. Belediyenin en gözde mülklerinde restoran ve kafe işletmesine rağmen bir türlü zarardan kurtulamamasının sebebinin 'kötü yönetim' olduğu değerlendirmeleri ön plana çıktı. Geçtiğimiz aylarda şirkette sermaye artırımı gündeme geldi. Alınan bilgiye göre şirket yetkilileri belediye plan bütçe komisyonuna personel maaşlarını ödeyebilmek için bu paraya ihtiyaçları olduğu bilgisini verdi. Bu bilgilendirmenin ardından sermaye artışı komisyondan ve meclisten onay aldı.

TARİHİ ASANSÖR RESTORAN

FİYATLAR EL YAKIYOR

Öte yandan Grand Plaza'nın halkın bütçesini rahatlatmak için diğer işletmelere göre daha uygun fiyata satış yapmadığı da biliniyor. Özellikle Asansör Restoran'da fiyatlar cep yakıyor. Grand Plaza bünyesindeki işletmelerden sadece Kent Ekmek'te piyasa fiyatının bir miktar altında satış yapıldığı biliniyor. Bir türlü düze çıkamayan şirket, diğer yandan Büyükşehir'e bağlı İZDENİZ'in kiraladığı İnciraltı'ndaki İzmir Marina'ya da restoranbar- kaçacak. Bunun için 1.2 milyon liralık mutfak techizatı alınması, geçtiğimiz haftalarda Yeni Asır'a haber olmuştu. Bunca zarara rağmen yapılan yeni yatırımlar, "Kara deliğin boyutları daha da büyüyecek mi?" endişesini doğuruyor.

Grand Plaza Genel Müdürü Hasan İkat

TELEFERİK TESİSLERİ



GRAND PLAZA'NIN İŞLETTİĞİ BAZI RESTORAN VE KAFELER

● Bostanlı Yasemin Kafe ve Restoran ● Tarihi Asansör Restoran, Ceneviz Bar ve Teras Kafe ● Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Gölet Kafe ve Buz Pisti Kafeteryası ● Tarihi Havagazı Fabrikası Sanat Kafe ve Etkinlik Salonu ● Doğal Yaşam Parkı Kuğulu Kafe, Develi Kafe ve Bahadır Hediyelik Eşya Satış Mağazası ● İnciraltı Engelliler Merkezi Kafeteryası ● Grand Plaza Catering Hizmetleri ● Balçova Teleferik Tesisleri ● Eşrefpaşa Hastanesi Kafeteryası ● Kent Ekmek Fabrikası ● Akıllı WC ve Grand Büfeler





İZMİR'İN PARASINI BÖYLE YUTTU

● 2011: 16 milyon liralık sermaye artırımı yapıldı.

● 2012: 2 milyon 490 bin lira sermaye artırımı gerçekleştirildi.

● 2013: 2.3 milyon lira sermaye artışına gidildi.

● 2014: 4.7 milyon lira sermaye artırıldı.

● 2014: 15 milyon lira sermaye artışına gidildi.

● 2015: Oluşan zararın 20 milyon lirası sermayeden düşüldü.

● 2016: 8 milyon lira sermaye artırıldı. Oluşan zararın 7 milyon lirası sermayeden düşüldü.

● 2017: Zararın 10 milyon lirası daha sermayeden düşüldü. Ayrıca yine zararın 12 milyon lirası sermayeden düşürüldü bununla birlikte eş zamanlı olarak 12 milyon lira sermaye artırımıyla şirkete yine para aktarıldı.

● 2018: 44 milyon 115 bin lira sermaye artırımı yapıldı.

● 2019: 17 milyon lira sermaye azatlımı yapıldı.

● 2020: 40 milyon lira zarar sermayeden düşüldü, aynı anda 30 milyon lira sermaye artırımı yapıldı.

● TOPLAM: 134 milyon liradan fazla sermaye artışı yapılırken 106 milyon liralık zarar da sermayeden düşüldü.

Erhan GÜLENÇ