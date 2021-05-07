Harmandalı’da 5 ev daha boşaltıldı

İZMİR Çiğli'de Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi'nin yakınında oluşan heyelan ve göçükler nedeniyle tahliye edilen ev sayısı 6'ya yükseldi. Dağlık bölgede oluşan derin yarık ve göçükler bölge sakinlerini tedirgin ediyor. 3 ay önce bir evin boşaltılmasının ardından geçen hafta da 5 ev tahliye edildi. Ayrıca 3 ay önce tahliye edilen ilk evin arka bölümü, arazide yarıklar oluşması nedeniyle yıkıldı. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, durumu defalarca belediyeye bildirdiklerini, ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi. Sıra dışı yarık ve göçüklerin çöp tesisindeki metan gazından kaynaklandığını iddia eden Kazar, "Bu konuda bilimsel çalışma yapılmasını istiyoruz" dedi. Kazar, şöyle konuştu: "Yıkılan evin içinde gaz vardı. Neredeyse bayılıyordum. 6 aile şu anda mağdur. Bölgede hayvanlar telef oluyor." Evi boşaltılan Erkan Cambazoğlu ise, "Bizi Karabağlar'daki TOKİ konutlarına götürdüler. 'İşimiz gücümüz, çocuklarımızın okulu bu tarafta' dedik. Ancak hiçbir belediye çalışanı ilgilenmedi. Hukuki süreci başlattım" diye konuştu.