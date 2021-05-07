İtiraz kabul edildi

İzmir 1. İdare Mahkemesi, Torbalı Belediyesi'nde yapılan başkanlık seçimine ilişkin olarak AK Parti tarafından yapılan itirazı kabul etti. Mahkeme belediyeden seçime ait görüntü, fotoğraf, tutanaklar vb. materyallerin 10 gün içerisinde kendilerine teslim edilmesini istedi. Torbalı Belediye Başkanı iken hayatını kaybeden İsmail Uygur'un yerine CHP'li meclis üyesi Mithat Tekin'in seçilmesinin ardından seçimde aday çıkaran Cumhur İttifakı Grubu, "gizli oy ilkesi ihlal edildiği" gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu. Seçimin ikinci turunda CHP'li belediye meclis üyelerinin, kullandıkları oyların fotoğrafını çektiğinin ve fotoğrafları WhatsApp gruplarında birbirlerine gönderdiklerinin ortaya çıkmasının ardından süreç yargıya taşınmıştı. İzmir 1. İdare Mahkemesi'nden ise dün önemli bir adım geldi. Mahkeme yapılan itirazı kabul etti ve belediyeden seçime ait görüntü, fotoğraf, tutanaklar vb. materyallerin 10 gün içerisinde kendilerine teslim edilmesini istedi. Mahkemenin materyallerin kendisine iletilmesinin ardından seçimin tekrar edilip edilmeyeceğini karara bağlaması bekleniyor.