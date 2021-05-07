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açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

’in ilçesi açıklarında, unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 8 düzensiz göçmen ekiplerince kurtarıldı.

İzmir açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
İHA

07.05.2021, 08:29

Son dakika edinilen bilgeye göre dün saat 06.30'da, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğuna yönelik bilgi aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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