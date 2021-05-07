İzmir'de akılalmaz kargo dolandırıcılığı! Bu yöntemle 250 bin liralık vurgun yaptılar

İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.S. ve Ç.Ö.'nün internetten teknolojik ürünleri satışa çıkaran kişileri dolandırdıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüpheliler alışveriş sitelerinde satışa konulan, sıfır ya da ikinci el ürünlerin sahiplerine ulaşıp, satın alma işlemi öncesi ürünleri görmek istediklerini söyledikleri belirlendi. "Biz İzmir'de yaşıyoruz. Siz ürünü burada akrabanız ya da tanıdığınız varsa ona gönderin, biz bir bakalım" diyerek satıcıların ürünleri kargoya vermelerini sağlayan şüphelilerin, daha sonra satıcılarla yakınlık kurup ürünleri gönderdikleri akrabalarının kimlik bilgileri ile kargo numarasını ele geçirdikleri ve sahte kimlik çıkarıp kargoyu kendileri teslim aldıkları tespit edildi.





250 BİN TL'LİK HAKSIZ KAZANÇ

Ekipler, Ankara'da yaşayan E.S. ve Ç.Ö.'nün polisleri atlatmak için satıcılara İzmir'de yaşadıklarını söylediklerini, iki şehir arasında sürekli gidip gelmemek için dolandırdıkları kişilere ürünleri birbirine yakın günlerde göndermelerini sağladıkları saptandı. E.S. ve Ç.Ö.'nün bu zamana kadar yaklaşık 250 bin TL'lik haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.





Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bu arada, şüphelilerin kargoları teslim aldıkları anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.