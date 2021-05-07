İzmir'de PTT önünde kalabalığa bariyerli önlem

Tire'de İstasyon Caddesi üzerinde bulunan PTT binası önünde sabah saatlerinden itibaren maaş ve diğer ödemeler için bekleyen vatandaşlar, bir süre sonra kalabalıklaştı.

Mesafe kurallarına uyulmaması üzerine polis ekipleri bina çevresinde önlem aldı. Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden bariyer talep eden ekipler, bu şekilde bina önündeki yığılmayı önlemeye çalıştı.

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