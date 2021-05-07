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İzmir'de zehir evi! Drone destekli operasyon

İzmir'de, polis ekiplerinin drone destekli uyuşturucu operasyonunda, 154 kök Hint keneviri ile 1 ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İHA 07.05.2021, 13:11 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021, 13:15