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’da korkunç olay

’da 4’üncü kattaki evlerinin penceresine çıkan 3 yaşındaki Miray, park halindeki kamyonetin kasasına düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk hayatını kaybetti

Karabağlar’da korkunç olay

7.5.2021

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde 4. kattaki evlerinin penceresinden park halindeki kamyonetin üzerine düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kahreden olay, önceki gün Devrim Mahallesi 3753/23. Sokak'ta meydana geldi.

SES GELİNCE FARK EDİLDİ
4 katlı bir apartmanın en üst katında yaşayan 3 yaşındaki Miray Karakız Uykutalp, iddiaya göre ailesinin yanında olmadığı esnada pencereye çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybeden çocuk, sokakta park halindeki kamyonetin üzerine düşerek yaralandı.

Sokaktan gelen sesler üzerine çocuğun düştüğünü fark eden aile, küçük çocuğu kendi araçlarıyla özel bir hastaneye götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, daha sonra 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük Miray, gözyaşları arasında Sarnıç Mezarlığı'na defnedildi.

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