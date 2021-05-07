Köpeğini yıkatmak cezadan kurtarmadı

İZMİR'DE polis ekiplerince gerçekleştirilen tam kapanma denetimine takılan bir vatandaş, arabadaki köpeğini yıkatmaya gittiğini, ardından da aşı yaptırdığını söyledi ama cezadan kaçamadı. Vatandaşa Buca'dan Güzelyalı'ya köpeğini yıkatmaya veya gezdirmeye gidemeyeceğini anlatan polis, kendisine ceza uygulanacağını söyledi. Vatandaşa 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

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