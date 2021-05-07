  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Köpeğini yıkatmak cezadan kurtarmadı

Köpeğini yıkatmak cezadan kurtarmadı

Köpeğini yıkatmak cezadan kurtarmadı

7.5.2021

İZMİR'DE polis ekiplerince gerçekleştirilen tam kapanma denetimine takılan bir vatandaş, arabadaki köpeğini yıkatmaya gittiğini, ardından da aşı yaptırdığını söyledi ama cezadan kaçamadı. Vatandaşa Buca'dan Güzelyalı'ya köpeğini yıkatmaya veya gezdirmeye gidemeyeceğini anlatan polis, kendisine ceza uygulanacağını söyledi. Vatandaşa 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Köpeğini yıkatmak cezadan kurtarmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.