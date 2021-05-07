Rutin çalışmaları hizmet sayıyorlarsa vay halimize

İki yılda hizmet diye, Sayın Başkan, parklardaki çimlerin yeşillendirilmesi ve kültür sanat etkinliklerini sayıyorsa, bu durum vahimdir. Sıradan ve rutin çalışmaların, vitrin diye gösterildiği yerde hizmetten söz etmek mümkün değil" dedi. Yıldırım, "Ali Engin göreve gelmeden önce Narlıdere için birçok vaatte bulunmuştur. Gelinen noktadaysa, bu vaatlerin büyük çoğunluğunun yapılamadığı görülmüştür. Sonrasındaysa Sayın Engin'in geçtiğimiz günlerde basına yansıyan 'Vaatlerimizin iki katını yapacağız' sözü gelmiştir. İyi de vaatler yapılmadı ki iki katına çıksın. Bizler ilçemiz için kimden gelirse gelsin iyi niyetli çalışmalara asla karşı değiliz. Fakat Sayın Engin'in Narlıderelilerle alay edercesine bol keseden vaatleri inandırıcı gelmiyor" dedi.