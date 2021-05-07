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Haberler İzmir Sokak bazında kazı izni ilçe belediyelerinde

Sokak bazında kazı izni ilçe belediyelerinde

Sokak bazında kazı izni ilçe belediyelerinde

7.5.2021

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları nedeniyle kazı izni verme ve tahrip ücreti alma yetkisinin İçişleri Bakanlığı'nın yeni düzenlemesine göre büyükşehir ve ilçe belediyelerinin sorumluluk alanlarına göre yeniden düzenlendiğini duyurdu. Kazı başvurusu yapmak isteyen İzmirliler, İzmir Büyükşehir Belediyesi AYKOME Müdürlüğü'nün 2931230 numaralı telefonunu arayarak hangi kurumdan izin alacağını öğrenebilecek. Daha önce tüm cadde, bulvar, sokaklarda sorumluluk alanına bakılmaksızın büyükşehir belediyeleri tarafından verilen altyapı kazı izinleri sorumluluk alanlarındaki sokaklarda ilçe belediyelerine devredildi.

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