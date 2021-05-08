Belevi kanalına neşter! Taşkında ekinlerin zarar görmesi engellendi

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, Türkiye'nin en verimli havzalarından Küçük Menderes'in Torbalı-Selçuk bölümünde aşırı yağışlarda yaşanan taşkınların önünde geçmek için Belevi kanalını yeniden düzenledi.

Özellikle kış aylarında meydana gelebilecek taşkınların vatandaşın hem mal hem de can güvenliğini tehdit ettiğinin altını çizen DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, "Belevi Gölü ile Küçük Menderes Nehri, 1.6 kilometrelik bir kanal ile birbirine bağlanıyor. Bu kanal zamanla gerek doğal gerekse evsel atıklarla daralmış. 1 ekskavatör dragline ile temizledik. Kanalın yatağını genişleterek yeniden tanzim ettik. Belevi kanalından kaynaklanabilecek bir taşkın riskini minimize ettik" dedi.





DSİ 2. Bölge Müdürlüğünün Küçük Menderes Nehri ana yatağında yaklaşık 70 kilometrelik bir hattı yeniden düzenlediklerini hatırlatan Çınar, Fetrek ve Çevlik Çayları üzerindeki çalışmaların ise devam ettiğini vurguladı. Çınar, "Hedefimiz Fetrek ve Çevlik Çayları üzerindeki 12.840 metre nehir yatağını yeniden düzenleyerek tanzim etmek. Şu ana kadar 8 bin 580 metrelik hattaki çalışmalarımızı tamamladık" diye konuştu.

Vatandaşları da uyaran Birol Çınar, dere ve nehir yatakları ile sulama kanallarına evsel atık atılmamasını istedi.