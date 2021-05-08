  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir Kuş Cenneti'nde gün batımı güzelliği

'nde gün batımı güzelliği

Son dakika... , gün batımında havadan dronla görüntülenirken, gökyüzündeki kızıllık ve su üzerindeki kuşlar, görsel güzellik oluşturdu.

İzmir Kuş Cenneti'nde gün batımı güzelliği
DHA

08.05.2021, 16:11

Çiğli ilçesindeki İzmir Doğal Yaşam Parkı'na 1 kilometre uzaklıkta yer alan İzmir Kuş Cenneti, kırsal Sasalı Mahallesi'nden Foça ilçesine kadar uzanıyor.

Bölge, aynı zamanda Gediz Deltası'nın güney kısmında kalıyor.

Sasalı'da bulunduğu için 'Sasalı Kuş Cenneti' olarak da adlandırılan İzmir Kuş Cenneti'nde flamingodan nesli küresel ölçekte tehlike altında olan tepeli pelikana kadar binlerce kuş türü barınıyor.

Kuş Cenneti'ndeki gün batımı manzarası ise dronla havadan görüntülendi. Gökyüzündeki kızıllık ile su üzerindeki kuşlar, görsel şölen oluşturdu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir Kuş Cenneti'nde gün batımı güzelliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.