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Haberler İzmir İzmir nüfusunun yüzde 22.3’ü aşılandı

nüfusunun yüzde 22.3’ü aşılandı

İzmir nüfusunun yüzde 22.3’ü aşılandı

8.5.2021

SAĞLIK Bakanlığı verileri ile Türkiye İstatistik Kurumunun adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre, 36 ilde nüfusun yüzde 20'den fazlasına en az bir doz aşı uygulandı. Nüfusu 4 milyon 394 bin 694 olan İzmir'de 980 bin 722 kişiye en az bir doz Kovid 19 aşısı yapıldı. Nüfusunun yüzde 22.32'sinin aşılandığı İzmir, bu üç büyükşehir arasında ilk sırada yer aldı.
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