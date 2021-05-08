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'de yaşlı adamın acı sonu! Çöp kamyonunun altında can verdi

'in ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kişi yaşamını yitirdi. T.K'nin kullandığı 35 APM 917 plakalı Karabağlar Belediyesine ait çöp toplama kamyonu, Kibar Mahallesi 3796 Sokak'ta geri manevra yaparken 83 yaşındaki Ali Çöl'e çarptı. Çöl, kaza yerinde hayatını kaybetti, şoför T.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İzmir'de yaşlı adamın acı sonu! Çöp kamyonunun altında can verdi
DHA

08.05.2021, 14:04

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, geri manevra yapan çöp kamyonunun altında kalan Ali Çöl (83), hayatını kaybetti.



Kaza, saat 11.00 sıralarında 3796 Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan 5 çocuk babası Ali Çöl, kendisine yakın sokakta oturan kızını ziyaret etmek için evden çıktı. Karabağlar Belediyesi'ne ait T.K. yönetimindeki 35 APM 917 plakalı çöp kamyonu, geri manevra yapınca Çöl'ü altına aldı. Uyarılar üzerine şoför aracı durdurdu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çöl'ün hayatını kaybettiği belirlendi.



Çöl'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Çöp kamyonunun şoförü T.K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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