Menemen’i yeniden yaratmaya yeminliyim

CHP'Lİ Serdar Aksoy'un tutuklanmasının ardından başkanlık koltuğuna oturan Aydın Pehlivan, parti ve isim ayrımı gözetmeden her kesime eşit mesafede hizmet ettiğini söyledi. Herkesin Menemen'de yapılan ve yapılacak yatırımları konuşacağı bir ilçe yaratmak için çalıştığını söyleyen Pehlivan, "Yeni bir Menemen yaratmaya yeminliyim" dedi.

TAHTA SANDALYEDE OTURDU

Göreve geldikten sonra ilk önce hacizle karşı karşıya kaldığını belirten Pehlivan, "Başkan vekili olduktan sonra başkan koltuğunun haczedildiğini duyunca derinden üzüldüm. Ancak kişisel itibarımı düşünüp, ya 'ödemeyi yapın' talimatı verecektim ya da Menemen'in hakkını ve hukukunu savunacaktım... İkinciyi tercih ettim. 'Bana bir tahta sandalye getirin' dedim ve oturdum. Ben koltuk sevdalısı değilim, yaşadığım Menemen'e hizmet etmenin sevdalısıyım. Benim kapım herkese açık" dedi.

'SPOR İLÇESİ OLACAĞIZ'

Yatırım ve planlama için Ankara'ya giden Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Spor Toto Genel Müdürlüğü ile yaptığı ikili görüşmelerin ardından, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın da desteği ile Menemen'e 10 halı saha, 20 basketbol sahası ve spor malzemeleri müjdesi ile döndü. Çok kısa bir sürede halı saha ve sphor sahalarının hizmete açılacağını müjdeleyen Pehlivan, "Menemen spor ilçesi olacak. Her mahallede spor yapma imkanı sağlayacağız" dedi.

FATİH ŞENDİL